L’ex brigatista Leonardo Bertulazzi tornerà in Italia | lo ha deciso la Corte argentina Ora dovrà scontare 27 anni

L’ex brigatista rosso Leonardo Bertulazzi torna in Italia dopo anni di attesa. La decisione della Corte Suprema argentina, che ha dato il via libera all’estradizione, segna un nuovo capitolo nella vicenda di uno dei protagonisti più discussi degli anni di piombo. Ora, come in ogni procedura di estradizione, si aprono nuovi orizzonti legali e morali, lasciando emergere riflessioni profonde sul passato e sulle esigenze di giustizia.

L’ex brigatista rosso Leonardo Bertulazzi tornerà in Italia dall’Argentina per scontare una condanna a 27 anni di reclusione emessa nel 1997. Dovrà scontare la pena per i reati che vanno dal sequestro di persona all’associazione sovversiva e alla banda armata. La Corte Suprema argentina ha dato parere favorevole dopo quasi un anno, visto che l’ex terrorista era finito in manette il 29 agosto 2024. Adesso, come in ogni procedura di estradizione, la decisione finale spetterà al presidente Javier Milei. Bertulazzi, classe 1951, viveva a Buenos Aires da anni: era già stato arrestato nel 2002 a seguito di un’attività di indagine condotta dagli uomini della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, insieme ai poliziotti della Digos di Genova e all’Interpol, ma nel 2004 riuscì ad ottenere lo status di rifugiato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - L’ex brigatista Leonardo Bertulazzi tornerà in Italia: lo ha deciso la Corte argentina. Ora dovrà scontare 27 anni

