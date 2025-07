Malore per il caldo in spiaggia due morti in Sardegna Temperature oltre i 40 gradi sull' Isola A Genova bollino rosso anziano perde la vita

Il caldo record sta colpendo duramente l'Italia, con temperature oltre i 40 gradi in Sardegna e a Genova, dove il bollino rosso segna un'estate da record. Due vite spezzate in Sardegna, vittime del sole e del malore, ci ricordano l'importanza di proteggersi dalle ondate di calore. Mentre le spiagge si riempiono di bagnanti, è fondamentale agire con prudenza e attenzione. La stagione calda ci invita a riflettere sulla sicurezza e sulla salute di tutti.

Due persone sono morte in Sardegna a causa del grande caldo di queste ore. Entrambe si trovavano in spiaggia. Un 75enne è stato stroncato da un malore a Budoni, sulla costa nord orientale. Sul posto è giunto il 118 con l'ambulanza medicalizzata e l’elicottero dell’Areus, ma non c'è stato nulla da fare. A San Teodoro, sulla spiaggia di Lu Impostu, non distante dal luogo della prima tragedia,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Malore per il caldo in spiaggia, due morti in Sardegna. Temperature oltre i 40 gradi sull'Isola. A Genova bollino rosso, anziano perde la vita

Ordinanza anti caldo in 13 Regioni. Abruzzo, Emilia-Romagna, Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Lombardia hanno bloccato le attività professionali nei settori in cui è prevista l'esposizione al sol

