Corsa a ostacoli per il tormentone estivo tra Anna e Kolors | si punta su duetti Alfa-Manu Chao Rocco Hunt-Noemi - VIDEO

In un’estate già rovente, il brano più desiderato si fa attendere tra duetti infuocati di Anna e Kolors, coinvolgendo grandi artisti come Manu Chao, Rocco Hunt e Noemi. La corsa al tormentone estivo 2025 sta entrando nel vivo, con video coinvolgenti e melodie che promettono di diventare l’inno della stagione. Ma quale sarà la hit che farà ballsare tutti sotto il sole? Restate sintonizzati, perché il grande debutto è ormai alle porte.

Il caldo ha iniziato a farsi sentire, l' estate è entrata ufficialmente nel vivo, le vacanze per qualcuno sono iniziate, ma c'è ancora un grande assente: il tormentone estivo 2025, quello che ti entra in testa e non ti abbandona più, quello che senti ovunque fino alla sfinimento, fa fatica ad affermarsi. Tanti, tantissimi gli artisti - giovani emergenti, ma anche vecchie glorie e gli aficionados.

“Sto vivendo il mio Italian dream”: dopo 30 anni dagli 883 Mauro Repetto torna con un tormentone estivo - Dopo tre decenni dal suo successo con gli 883, Mauro Repetto torna sulla scena musicale con "DJ Sole", un brano che ambisce a diventare il tormentone dell'estate 2025.

