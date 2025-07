Siena Palio di Provenzano rinviato per pioggia | si corre il 3 luglio

La magia di Siena si ferma per un imprevisto: il tanto atteso Palio di Provenzano, inizialmente programmato per il 2 luglio, è stato rinviato a causa della pioggia. La città dovrà attendere ancora un giorno per vivere l’emozione di questa tradizione secolare, con la speranza che il clima sia clemente il 3 luglio. Ma non temete: l’attesa renderà ancora più intenso il culmine di questa spettacolare corsa.

Siena dovrà attendere ancora 24 ore per vivere l'emozione dell'evento, insieme a quello del 16 agosto, più atteso dell'anno: il Palio del 2 luglio 2025, appuntamento della tradizione senese, è stato ufficialmente rinviato a causa delle condizioni meteo avverse. Intorno alle ore 15, una pioggia insistente ha iniziato a cadere su piazza del Campo, rendendo

