F1 Max Verstappen in Mercedes al posto di Russell nel 2026? La smentita di Helmut Marko

Le voci di un possibile trasferimento di Max Verstappen alla Mercedes nel 2026 stanno facendo il giro del paddock, alimentate da speculazioni e rumors. Tuttavia, Helmut Marko ha prontamente smentito queste indiscrezioni, assicurando che l’olandese rimarrà con Red Bull. In un panorama così competitivo e in continua evoluzione, è importante distinguere tra rumors e realtà , perché nel mondo della Formula 1 nulla è scritto…

Nelle ultime ore sono tante le voci riguardanti un trasferimento di Max Verstappen dalla Red Bull alla Mercedes l’anno venturo in F1. Nell’attuale graduatoria piloti, l’olandese è terzo con 155 punti, attardato in maniera chiara dai due piloti della McLaren. L’australiano Oscar Piastri comanda con 216 punti, rispetto ai 201 del britannico Lando Norris. Questo significa che il gap dalla vetta di Max sia di 61 lunghezze. Per questa ragione, considerate le problematiche del team di Milton Keynes in vista anche della rivoluzione tecnica prevista nel 2026, Verstappen vorrebbe andar via, anticipando non poco i tempi della scadenza del suo contratto prevista il 2028. 🔗 Leggi su Oasport.it