Quando i bambini dispersi dalla guerra eravamo noi

Quando i bambini scomparivano tra le macerie della guerra, eravamo noi. Una delle pagine più oscure del Ventennio, che ha colpito anche Milano e l’Italia, si dipana a partire da maggio 1940, coinvolgendo migliaia di italiani in Libia. Ricordare queste storie è fondamentale per non dimenticare mai il passato e costruire un futuro di pace. Scopri di più su questa tragica vicenda, abbonandoti al nostro servizio.

È una delle vicende trucide del Ventennio, e ha lambito anche la città di Milano. Maggio 1940. Ai circa 25 mila italiani residenti in Libia fra Tripoli, Bengasi e la Cirenaica, è n.

