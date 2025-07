A Firenze al via i cantieri estivi la situazione

A Firenze è il momento dei cantieri estivi: lavori strategici in corso per migliorare la città, anche se richiedono pazienza. La sindaca Sara Funaro e l’assessore Andrea Giorgio hanno aggiornato cittadini e visitatori sui progetti prioritari, tra cui la tramvia per Bagno a Ripoli e interventi in diverse aree chiave. Nonostante le sfide, questi lavori sono fondamentali per rendere Firenze più sicura e sostenibile. Ecco cosa aspettarsi nei prossimi mesi.

Firenze, 2 luglio 2025 - Interventi “non rinviabili” sia per i tempi stretti Pnrr sia per motivi di sicurezza, per i quali “chiediamo pazienza”. La sindaca di Firenze Sara Funaro e l'assessore alla mobilità Andrea Giorgio hanno fatto il punto sui lavori a Firenze. Partendo dalla tramvia per Bagno a Ripoli (Firenze): ci sono lavori in corso in viale Giovine Italia, viale Gramsci, lungarno del Tempio, lungarno Colombo, viale Giannotti e viale Matteotti (dove da metà luglio ci sarà il ribaltamento del cantiere) e ora si aggiungeranno quelli in lungarno Pecori Giraldi e viale Europa. Sul viadotto dell'Indiano è in corso la sostituzione delle barriere di sicurezza delle corsie di sorpasso che, ha spiegato Giorgio, “evita le eventuali cadute dei mezzi”: l'intervento terminerà il 14 agosto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Firenze al via i cantieri estivi, la situazione

In questa notizia si parla di: firenze - cantieri - estivi - situazione

Firenze, bus tra cantieri e caos. Tempi folli da rispettare, gli autisti: “Facciamo salti mortali, insulti a ogni ritardo” - Firenze, tra cantieri aperti e servizi alle stelle, i pendolari e gli autisti si trovano a navigare in un mare di caos e ritardi.

Mugello isolato per lavori estivi: chiusa la Faentina, cantieri sulla Bolognese e disagi anche sulla 302. Pendolari esasperati e n ... Vai su Facebook

Firenze, un’altra mattina da incubo tra traffico, code e cantieri. “Un’ora e mezza da Novoli a Gavinana in bus” - La chiusura della Bolognese, i lavori all’Indiano, i cantieri della tramvia: muoversi in città sta diventando impossibile. Riporta msn.com

Cantieri ovunque a Firenze, effetto domino: nuovi percorsi per 8 linee dei bus - Che da oggi, lunedì 30 giugno, aumenteranno ancora, soprattutto per il trasporto pubblico. Come scrive corrierefiorentino.corriere.it