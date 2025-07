Tesla le consegne calano del 14% nel secondo trimestre

Tesla affronta un momento di sfide con le consegne del secondo trimestre in calo del 14%, segnando il secondo declino consecutivo. Nonostante una produzione di oltre 410.000 unità , la forte concorrenza dei produttori cinesi di veicoli elettrici mette sotto pressione il colosso americano. La domanda si fa più competitiva, e il futuro di Tesla dipende dall'abilità di innovare e riconquistare terreno nel mercato globale.

Milano, 02 lug. (askanews) - La casa automobilistica Tesla ha registrato 384.122 consegne di veicoli nel secondo trimestre del 2025: un calo del 14% rispetto all'anno precedente e il secondo calo consecutivo su base annua. Gli analisti attendevano consegne per 387.000 veicoli. La produzione ha toccato invece 410.244 unità . Tesla deve affrontare una forte concorrenza, soprattutto da parte dei produttori cinesi di veicoli elettrici che vendono modelli più recenti e convenienti, e una reazione politica negativa contro il Ceo dell'azienda, Elon Musk, dopo che la sua avventura politica a fianco del presidente Donald Trump è naufragata fra scambi di accuse e minacce reciproche.

