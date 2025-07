Storico accordo alla Rovagnati | il noto marchio di prosciutti assume 140 persone

Un nuovo capitolo di crescita e stabilità si apre alla Rovagnati, storica azienda brianzola di prosciutti. Con un accordo strategico, il marchio leader nel settore assume direttamente 140 lavoratori sui 300 impiegati in appalto nei siti di Biassono e Villasanta, Monza e Brianza. Un importante segnale di rafforzamento e valorizzazione dell’occupazione locale, che segna un passo significativo verso un futuro più solido e sostenibile per tutta la comunità.

Biassono (Monza e Brianza) - Raggiunto un accordo alla Rovagnati sulle assunzioni. L'azienda alimentare brianzola, titolare del noto marchio di prosciutti, si impegna ad assumere al suo interno 140 lavoratori su 300 in appalto nei siti di Biassono e Villasanta (Monza Brianza). Lo comunicano le organizzazioni di categoria di Cgil e Cisl, che sottolineano come "dopo decenni di affidamenti di diverse fasi della produzione ad altre aziende, Rovagnati inverte la rotta e firma un accordo per internalizzare i lavoratori". In base all'intesa Rovagnati ha già assorbito i primi 97 addetti già operanti nel sito di Villasanta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it