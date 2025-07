Palio di Siena 2 luglio 2025 | il regolamento della Carriera

Il Palio di Siena del 2 luglio 2025 si prepara ad emozionare con la sua tradizione ricca di storia e passione. La “carriera” seguire regole precise, con dieci contrade che si sfidano in un circuito unico, rispettando un calendario rigoroso per garantire equità e coinvolgimento. Ma quali contrade prenderanno parte quest’anno? Scopriamo insieme le protagoniste di questa imperdibile corsa, tra antiche rivalità e fervore popolare.

. Qual è il regolamento del Palio di Siena in programma oggi, 2 luglio 2025? La “carriera” ha poche ma precise regole. Nella corsa si affrontano a turno dieci delle diciassette contrade in cui è suddivisa la cittĂ di Siena, in modo che nessuna arrivi a saltarne due di fila. Quali sono le contrade che prenderanno parte al Palio del 2 luglio 2025? Eccole: Tartuca. Chiocciola. Lupa. Bruco. Selva. Valdimontone. Pantera. Drago. Oca. Istrice. LA DIRETTA La “ carriera ” non può essere considerata come una semplice corsa di cavalli: è anche una vera giostra medievale in cui tutto è consentito (anche farsi corrompere dai “colleghi-avversari”) ed è uno scontro fra contrade, vendicativo e – a volte – anche violento. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Palio di Siena 2 luglio 2025: il regolamento della Carriera

