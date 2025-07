Manuel Mastrapasqua ucciso per un paio di cuffie a Rozzano condannato a 27 anni Daniele Rezza

Un tragico episodio scuote Rozzano: Manuel Mastrapasqua perde la vita in un gesto folle, ucciso per un paio di cuffie. Dopo un procedimento giudiziario intenso, Daniele Rezza è stato condannato a 27 anni di carcere, superando la richiesta della Procura. Un verdetto che segna un momento di riflessione sulla violenza e le sue conseguenze. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica vicenda.

Daniele Rezza è stato condannato in primo grado a 27 anni di reclusione per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua avvenuto l'11 ottobre a Rozzano (Milano). La Procura aveva chiesto 20 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

