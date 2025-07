P Diddy assolto dalle accuse più gravi | colpevole solo per trasporto di persone a fini di prostituzione

La giuria ha emesso il verdetto: Sean “Diddy” Combs, noto re dello spettacolo, è stato assolto dalle accuse di associazione a delinquere e traffico sessuale, confermando la sua innocenza in molteplici capi d’accusa. Solo due imputazioni sono rimaste, legate al trasporto di persone a fini di prostituzione, per le quali è stato condannato. Questa decisione mette fine a un lungo processo, lasciando aperta una riflessione sulla complessità delle accuse nel mondo dello spettacolo.

La giuria del processo contro Sean “Diddy” Combs, noto anche come P. Diddy, ha emesso il suo verdetto. Il produttore discografico è stato giudicato non colpevole per tre dei cinque capi d’accusa, ma è stato trovato colpevole per induzione alla prostituzione in riferimento a due donne coinvolte. Combs era accusato di associazione a delinquere e traffico sessuale, ma è stato assolto da entrambe le accuse, in particolare quelle riguardanti Cassandra Ventura e una donna identificata come Jane. Dopo l’annuncio del verdetto, Combs ha reagito con un gesto di preghiera, ha abbracciato i suoi familiari presenti in aula, ha battuto il cinque al suo avvocato e ha ringraziato i giurati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it