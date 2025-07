Coldiretti Campania | In arrivo contributi straordinari per le aziende bufaline danneggiate dalla brucellosi

Buone notizie per le aziende bufaline che hanno subito la distruzione parziale o totale della mandria in seguito ai provvedimenti straordinari della Regione Campania per il controllo delle malattie infettive nell’anno 2017. La Coldiretti Campania rende noto che il Tavolo Verde regionale, accogliendo le istanze più volte avanzate ha deliberato l’erogazione del sostegno temporaneo. Le aziende interessate devono tenere sotto controllo il sito istituzionale dell’Assessorato all’Agricoltura: in quanto su di esso saranno indicati i termini di apertura e chiusura di presentazione delle domande. “Un ristoro -spiega il presidente della Coldiretti Campania Ettore Bellelli- indispensabile per cercare di riparare almeno in parte i danni subiti dagli abbattimenti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

