Kate Middleton racconta la convalescenza dalla malattia | Come stare sulle montagne russe

Kate Middleton, principessa del Galles, si apre sulla sua difficile convalescenza dopo la battaglia contro il cancro, paragonandola a salire e scendere sulle montagne russe. Durante una visita all’RHS Wellbeing Garden di Colchester, ha condiviso come affrontare questa sfida richieda pazienza e resilienza, sottolineando l’importanza di trovare una “nuova normalità ”. Un messaggio di speranza e forza che ci ricorda quanto il percorso di guarigione sia spesso un’altalena di emozioni. Continua a leggere.

Kate Middleton, principessa del Galles, si è recata in visita presso l'RHS Wellbeing Garden dell'ospedale di Colchester per incontrare i malati oncologici e i loro familiari. Durante la visita, ha parlato della sua convalescenza dal cancro e di come sia difficile per una persona che supera un tumore trovare un equilibrio fra ila diagnosi e la vita di prima. "Bisogna trovare una nuova normalitĂ , richiede tempo e non è facile". 🔗 Leggi su Fanpage.it