Garlasco spunta l’ipotesi di una rogatoria internazionale | cosa succede

Garlasco si prepara a fare un passo importante nella ricerca della verità sul delitto di Chiara Poggi. Mentre l’incidente probatorio continua senza segnali di svolta, la procura di Pavia, guidata dal procuratore Fabio Napoleone, sta valutando l’ipotesi di una rogatoria internazionale. Questa strategia potrebbe aprire nuove piste e svelare elementi inediti, portando, forse, a una svolta decisiva nel caso che ha sconvolto l’Italia.

La nuova indagine sul delitto di Garlasco si muove su più fronti, alla ricerca di elementi inediti che possano chiarire definitivamente la morte di Chiara Poggi, avvenuta il 13 agosto 2007. Se da un lato l’ incidente probatorio in corso non ha ancora prodotto novità di rilievo, dall’altro la procura di Pavia, guidata dal procuratore Fabio Napoleone, lavora nel massimo riserbo su una possibile rogatoria internazionale. Nessun elemento decisivo è emerso finora su Andrea Sempio, ma le indagini restano aperte su ogni pista possibile. Leggi anche: Garlasco, parla l’uomo che ha trovato gli oggetti nel canale (VIDEO) Venerdì nuovo confronto per l’incidente probatorio: ma finora nulla incrina la condanna a Stasi. 🔗 Leggi su Tvzap.it