Ritiro Inter ecco la data della ripresa degli allenamenti | chi sarà a disposizione di Chivu

Dopo un’annata ricca di sfide e emozioni, i calciatori dell’Inter si preparano a riprendere gli allenamenti con rinnovato entusiasmo. La data di inizio del ritiro estivo è ormai alle porte, e tutti sono pronti a tornare in campo sotto la guida di Chivu, che avrà a disposizione una rosa determinata e pronta a riscrivere il proprio destino. Chi sarà a disposizione del nuovo tecnico? Scopriamolo insieme!

Ritiro Inter, dopo un'estenuante stagione, tutti i calciatori nerazzurri si stanno godendo le vacanze. Intanto c'è già la data dell'inizio del ritiro estivo. Dopo la sconfitta contro il Fluminense e la conseguente eliminazione dal Mondiale per Club, i calciatori dell' Inter sono partiti per le meritate vacanze. I nerazzurri si lasciano alle spalle una stagione estremamente intensa, sia dal punto di vista emotivo che da quello fisico. Alle 63 partite giocate, infatti, deve sommarsi la grande delusione accumulata in un anno nel quale i nerazzurri sono stati estremamente competitivi su tutti i fronti senza, però, riuscire a portare nulla a casa.

