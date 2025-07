Morto nell’incidente in moto veglia prima dei funerali | e c’è indagato

Un tragico incidente in moto ha sconvolto una comunità, lasciando domande e un senso di impotenza. Mentre si attendono i risultati dell’autopsia, si cerca di capire se questa perdita poteva essere evitata o se si è trattato di una sfortunata fatalità. La prima veglia di Antonio Stanzione, 40enne scomparso domenica scorsa, si è svolta tra dolore e speranza di fare luce sulla verità.

Tempo di lettura: 2 minuti Stabilire se si è trattato di una mera fatalità, oppure si potea in qualche modo evitare la morte di Antonio Stanzione, il 40enne che domenica scorsa a bordo in moto con uno dei suoi figli ha perso la vita. Mentre questa mattina è stata effettuata l’autopsia sul corpo del giovane padre di famiglia, i cui risultati saranno pronti tra sessanta giorni, la salma di Antonio Stanzione è stata affidata ai familiari, la Procura ha iscritto nel registro degli indagati, come da prassi e anche a tutela, il conducente del veicolo contro cui si è schiatata la moto. L’accusa sarebbe di omicidio colposo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Morto nell’incidente in moto, veglia prima dei funerali:e c’è indagato

