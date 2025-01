Ue | via libera a 11 mld sgravi Italia per assunzioni giovani e donne Sud-2

Lapresse.it - Ue: via libera a 1,1 mld sgravi Italia per assunzioni giovani e donne Sud-2-

Bruxelles, 31 gen. (LaPresse) – L’stima che il regime porterà alla creazione di oltre 180.000 contratti di lavoro a tempo indeterminato. La Commissione ha concluso che: il regime è necessario e appropriato per sostenere l’occupazione stabile per i lavoratori che affrontano notevoli difficoltà a entrare nel mercato del lavoro o a rimanere attivi a lungo termine. L’aiuto è proporzionato poiché è limitato a quanto necessario per sostenere l’occupazione stabile di gruppi vulnerabili di lavoratori e a circa il 30% dei costi salariali del datore di lavoro. Il regime presenta sufficienti garanzie per garantire che non venga abusato, ad esempio licenziando i dipendenti esistenti e sostituendoli con nuovi dipendenti nell’ambito di una delle misure sovvenzionate o al solo scopo di ridurre i costi del lavoro per i datori di lavoro.