Juventusnews24.com - Sabatini duro: «Il progetto di Giuntoli e Thiago Motta sfiduciato dall’evidenza dei risultati. Douglas Luiz inguardabile come sempre, su Vlahovic…»

di Redazione JuventusNews24sulla Juve e sul: tutte le dichiarazioni del giornalista sui bianconeriIl giornalista Sandroha commentato a calciomercato.com la sconfitta della Juve contro il Benfica e il momento dei bianconeri.PAROLE – «Pagelle per la cronaca sui singoli. Perin salva il salvabile a fine primo tempo ed è l’ultimo ad arrendersi. Weah e McKennie annaspano da insoliti difensori sulle fasce. Gatti lottae anche più del solito, ma è sbadato a tratti, più o meno sulla falsariga di Locatelli. Stavolta irriconoscibile Thuran, mentreè riconoscibilissimo:quest’anno, e senza motivo in campo per 90 minuti. Conceicao e Yildiz appena sufficienti, Mbangula e Vlahovic frastornati anche se volenterosi.