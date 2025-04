Nicola Zingaretti sbaglia Pec | multa monstre dall' Ue?

Zingaretti, era pronto col vestito della festa ma gli hanno rovinato il 25 aprile. Stava lì per fustigare il governo, ma gli è capitata una giornata poco sobria con la notizia dell’atto relativo al rendiconto sbagliato per le spese elettorali relative alla campagna elettorale europea. Depressione a mille, caccia al colpevole, e si è volatilizzato, altro che resistenza. Magari all’ex governatore del Lazio andrà bene, se la caverà con un buffetto, ma certo è che non passa un bel momento visto che rischia la poltrona dorata di Strasburgo. Ovviamente, ma per Zingaretti non è una novità, lui nega. «Non ci sono procedimenti aperti», fa replicare dal suo staff che tutto preoccupato commentava in un vorticoso giro di telefonate la notizia pubblicata dal Fatto quotidiano. Niente mascherine o altre indagini, ma si palesava la fine di una carriera europea. Liberoquotidiano.it - Nicola Zingaretti sbaglia Pec: multa monstre dall'Ue? Leggi su Liberoquotidiano.it Povero, era pronto col vestito della festa ma gli hanno rovinato il 25 aprile. Stava lì per fustigare il governo, ma gli è capitata una giornata poco sobria con la notizia dell’atto relativo al rendicontoto per le spese elettorali relative alla campagna elettorale europea. Depressione a mille, caccia al colpevole, e si è volatilizzato, altro che resistenza. Magari all’ex governatore del Lazio andrà bene, se la caverà con un buffetto, ma certo è che non passa un bel momento visto che rischia la poltrona dorata di Strasburgo. Ovviamente, ma pernon è una novità, lui nega. «Non ci sono procedimenti aperti», fa replicare dal suo staff che tutto preoccupato commentava in un vorticoso giro di telefonate la notizia pubblicata dal Fatto quotidiano. Niente mascherine o altre indagini, ma si palesava la fine di una carriera europea.

Approfondimenti da altre fonti

Milanmania: se chi sbaglia paga, Cardinale dovrebbe mandare via chi ha sbagliato tutto - Chi sbaglia paga, soprattutto in un posto di lavoro così importante come il Milan. Chi lo ha guidato, ha sbagliato tutto, ma proprio tutto.... 🔗calciomercato.com

Fabiana Chiarappa investita e uccisa, don Nicola D'Onghia indagato: «Non mi sono accorto di nulla». L'ipotesi di una seconda auto - Il sacerdote indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso nelle indagini per la morte, il 2 aprile scorso, di Fabiana Chiarappa, rugbista e soccorritrice del 118, si chiama Nicola... 🔗leggo.it

A Philadelphia il Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento porta l’Opera italiana - PHILADELPHIA (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il Conservatorio statale di musica “Nicola Sala” di Benevento, l’11 e il 12 aprile, 2025, porta al Kimmel center for the performing arts di Philadelphia l’Opera italiana – Patrimonio culturale immateriale dell’umanità dell’Unesco. Una due giorni che riunirà artisti, studiosi e amanti della musica per celebrare la bellezza senza tempo e l’influenza internazionale dell’Opera italiana e del Bel Canto. 🔗unlimitednews.it

Cosa riportano altre fonti

Nicola Zingaretti sbaglia Pec: multa monstre dall'Ue? | .it; Zingaretti e la pec sbagliata dopo l'elezione in Europa che potrebbe costargli una multa di 25mila euro. La replica: «Nessun procedimento aperto»; Zingaretti e la pec errata dopo l'elezione in Europa che potrebbe costargli il seggio. «Nessun procedimento aperto»; Nicola Zingaretti rischia decadenza in Europa per Pec sbagliata?/ Lo staff: Nessun procedimento. 🔗Cosa riportano altre fonti

Nicola Zingaretti rischia decadenza in Europa per Pec sbagliata?/ Lo staff: “Nessun procedimento aperto” - Nicola Zingaretti e la Pec sbagliata: rischia decadenza in Europa? Staff assicura che nessun procedimento è aperto, mail è stata mandata in tempo ... 🔗ilsussidiario.net

Zingaretti e la pec errata dopo l'elezione in Europa che potrebbe costargli il seggio. «Nessun procedimento aperto» - Lo staff dell'ex presidente della regione che ha vinto il seggio al parlamento europeo il 9 giugno 2024 replica al Fatto quotidiano: «Mail inviata in tempo» ... 🔗msn.com

PEC sbagliata: il caso Zingaretti al Parlamento Europeo che gli può costare l’elezione - A rischio anche altri candidati, che dovranno aspettare la verifica del Collegio di garanzia elettorale presso la Corte d'Appello di Roma ... 🔗ilquotidianodellazio.it