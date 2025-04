Da noi… a ruota libera ospiti e anticipazioni oggi domenica 27 aprile

ruota libera torna oggi, domenica 27 aprile, alle 17.20 su Rai 1, con un nuovo appuntamento. Ecco chi sono gli ospiti di oggi di Francesca Fialdini. Sono Stefano Accorsi e Ginevra Francesconi, protagonisti al cinema, dal 24 aprile, con il film 'Una figlia' i primi ospiti di 'Da noi. a ruota . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Da noi. atorna27, alle 17.20 su Rai 1, con un nuovo appuntamento. Ecco chi sono glididi Francesca Fialdini. Sono Stefano Accorsi e Ginevra Francesconi, protagonisti al cinema, dal 24, con il film 'Una figlia' i primidi 'Da noi. a

Approfondimenti da altre fonti

Anticipazioni Da noi… A ruota libera del 27 aprile, Stefano Accorsi e Carolyn Smith tra gli ospiti - Il salotto della domenica di Rai 1 si prepara ad accogliere nuove emozioni, volti amati e racconti intensi. Le anticipazioni di Da noi… A ruota libera promettono una puntata da non perdere, con ospiti che spaziano dal cinema alla danza, dalla fede alla comicità impegnata. Alla guida, come sempre, l’eleganza familiare di Francesca Fialdini, pronta a tessere storie capaci di accarezzare il cuore del pubblico, con quella delicatezza che ha reso il programma un punto fermo del pomeriggio italiano. 🔗dilei.it

Anticipazioni Da noi… A ruota libera del 23 febbraio, Francesca Chillemi tra gli ospiti - Dopo la pausa sanremese che ha visto Mara Venier protagonista di una vera e propria galoppata all’insegna della musica, Francesca Fialdini è pronta a riprendere il suo posto alla guida di Da noi… A ruota libera. Domenica 23 febbraio, a partire dalle 17,20 su Rai1, tornerà l’appuntamento con il talk show che ogni settimana regala emozioni, storie e momenti di grande intrattenimento. Anche questa volta il salotto della prima Rete si riempirà di volti noti del mondo dello spettacolo, pronti a raccontarsi senza filtri, tra carriera e progetti futuri. 🔗dilei.it

“Da Noi a Ruota Libera” oggi con Francesca Fialdini su Rai 1: anticipazioni e ospiti della puntata di domenica 23 marzo 2025 - Torna con un nuovo appuntamento di stagione, “Da noi… a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 23 marzo alle 17.20 su Rai1. “Da noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini: anticipazioni e ospiti – domenica 23 marzo 2025 In ogni puntata, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del ... 🔗superguidatv.it

Su questo argomento da altre fonti

Da noi... a ruota libera, ospiti e anticipazioni oggi domenica 27 aprile; Da noi... a ruota libera, oggi in tv: gli ospiti di Pasqua; Rettore e Luisa Corna a Da noi… a Ruota Libera; Da noi a ruota libera: Donatella Rettore, Luisa Corna, Nonna Luigina e non solo. Gli ospiti di Francesca Fialdini e le anticipazioni. 🔗Su questo argomento da altre fonti