Vandali alla nuova stazione Muri imbrattati con lo spray

spray alle quali qualcuno ha messo mano per ‘battezzare’ i Muri appena realizzati nell’area della nuova autostazione, quanto piuttosto la sensazione, avvertita da chi in quella zona ci vive e ci lavora, che alle attuali condizioni, il bello, anche quello che promettono di garantire i nuovi spazi in corso di realizzazione e di riqualificazione, pare già destinato a non durare. Il segnale è l’impertinente gesto di sfida arrivato da chi quella zona la considera di sua competenza e intende continuare a farlo. La segnalazione è arrivata al Carlino da chi si dice preoccupato per un clima che, in zona stazione, nonostante l’impegno profuso, i lavori avviati e – soprattutto – le ingenti somme di denaro investite, pare non cambiare. "E’ vero che al campus universitario – è lo sfogo di chi in queste ore si è imbattuto nei nuovi graffiti – erano state realizzate scritte vergate con un intento radicalmente diverso, ma il punto resta il forte senso di impunità col quale agisce chi agisce senza temere conseguenze. Ilrestodelcarlino.it - Vandali alla nuova stazione. Muri imbrattati con lo spray Leggi su Ilrestodelcarlino.it L’inizio non promette bene. Non è tanto questione delle bombolettealle quali qualcuno ha messo mano per ‘battezzare’ iappena realizzati nell’area dellaauto, quanto piuttosto la sensazione, avvertita da chi in quella zona ci vive e ci lavora, che alle attuali condizioni, il bello, anche quello che promettono di garantire i nuovi spazi in corso di realizzazione e di riqualificazione, pare già destinato a non durare. Il segnale è l’impertinente gesto di sfida arrivato da chi quella zona la considera di sua competenza e intende continuare a farlo. La segnalazione è arrivata al Carlino da chi si dice preoccupato per un clima che, in zona, nonostante l’impegno profuso, i lavori avviati e – soprattutto – le ingenti somme di denaro investite, pare non cambiare. "E’ vero che al campus universitario – è lo sfogo di chi in queste ore si è imbattuto nei nuovi graffiti – erano state realizzate scritte vergate con un intento radicalmente diverso, ma il punto resta il forte senso di impunità col quale agisce chi agisce senza temere conseguenze.

