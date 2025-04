Golf | Ryu-Saigo duo in vetta dopo tre giri allo Chevron Championship

allo Chevron Championship 2025. Ritorna in testa la sudcoreana Haeran Ryu, che già vi si trovava alla fine del primo giro, a 18 buche dal termine: stavolta lo fa assieme alla giapponese Mao Saigo. Per le due score totale di -9 dopo il rispettivo -4 e -3 di un moving day che ha chiarito una cosa importante: non si può dare nulla per scontato fino alla fine in Texas.Un solo colpo di distanza quello che ha Lindy Duncan: l’americana, mai oltre il 15° posto in un Major, a 34 anni sta prendendosi il suo momento di gloria ed è terza a -8 davanti al duo composto dalla connazionale Sarah Schmelzel e dalla cinese Yan Liu. Per le due score attuale di -7.A -6 il gruppo è più ampio: rientra nella lotta la spagnola Carlota Ciganda, che si trova assieme alla thailandese Ariya Yutanugarn, alla cinese Ruoning Yin, all’USA Lexi Thompson e alla sudcoreana Hye-Jin Choi. Oasport.it - Golf: Ryu-Saigo, duo in vetta dopo tre giri allo Chevron Championship Leggi su Oasport.it Continuano a ribaltarsi in maniera totale le cose2025. Ritorna in testa la sudcoreana Haeran Ryu, che già vi si trovava alla fine del primo giro, a 18 buche dal termine: stavolta lo fa assieme alla giapponese Mao. Per le due score totale di -9il rispettivo -4 e -3 di un moving day che ha chiarito una cosa importante: non si può dare nulla per scontato fino alla fine in Texas.Un solo colpo di distanza quello che ha Lindy Duncan: l’americana, mai oltre il 15° posto in un Major, a 34 anni sta prendendosi il suo momento di gloria ed è terza a -8 davanti al duo composto dalla connazionale Sarah Schmelzel e dalla cinese Yan Liu. Per le due score attuale di -7.A -6 il gruppo è più ampio: rientra nella lotta la spagnola Carlota Ciganda, che si trova assieme alla thailandese Ariya Yutanugarn, alla cinese Ruoning Yin, all’USA Lexi Thompson e alla sudcoreana Hye-Jin Choi.

