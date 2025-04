Iltempo.it - La parata dei vecchi big. La strana coppia Conte-Draghi con l'intramontabile Casini

"No ad una democrazia a bassa intensità» ed «attenzione all'astensionismo». Questo l'appello da Genova, in una celebrazione solenne del 25 aprile, del presidente Mattarella. Ebbene, dando un'occhiata alla tribuna autorità della celebrazione del funerale del Papa c'erano anche le ex autorità istituzionali italiane che avevano detenuto ruoli istituzionali chiave negli anni scorsi. Ed è come se in questa fetta della tribuna fossero seduti non pochi dei maggiori responsabili della «bassa intensità» attuale della nostra democrazia. A dire il vero, infatti, nell'ultimo decennio prima del governo Meloni è stata sostanzialmente la sinistra, in alternanza con i Cinquestelle, a governare. C'era, ad esempio, l'ex premier, sedicente "Avvocato del Popolo". Un ruolo che però esercitava a modo suo, occupando la larga parte degli spazi politici e parapolitici televisivi, specie durante la fase della pandemia, sempre con una sorta di lunghe omelie ripetitive.