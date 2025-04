Centinaia di fedeli a Santa Maria Maggiore per omaggio a Papa

Centinaia i fedeli in fila alla basilica di Santa Maria Maggiore per rendere omaggio a Papa Francesco che qui ieri è stato sepolto. La basilica ha aperto alle 7. Ci sono famiglie, gruppi di pellegrini, religiosi e religiose.

