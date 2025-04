Sui banchi solo dal 1 ottobre

ottobre. A settembre molte famiglie sono in vacanza, dato che prima sono impegnate per lavoro. È anche un discorso economico, perché a settembre le vacanze costano meno. Si frammenta troppo poi il periodo di lezioni se si fa una pausa primaverile lunga di due settimane. I ragazzi non sono abituati a fare una vacanza troppo lunga in primavera: poi la ripresa diventerebbe troppo difficile". Ilrestodelcarlino.it - "Sui banchi solo dal 1° ottobre" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Alessia Carghini è insegnante di italiano, storia e geografia alla scuola media di Sogliano. "Tenendo presenti le problematiche legate ai contratti dei docenti a tempo determinato (che hanno il contratto fino al 30 giugno alla scuola primaria e media) sono dell’idea che questi settembri luminosi e caldi che viviamo in Romagna potrebbero spingerci a spostare la data di inizio scolastico al primo. A settembre molte famiglie sono in vacanza, dato che prima sono impegnate per lavoro. È anche un discorso economico, perché a settembre le vacanze costano meno. Si frammenta troppo poi il periodo di lezioni se si fa una pausa primaverile lunga di due settimane. I ragazzi non sono abituati a fare una vacanza troppo lunga in primavera: poi la ripresa diventerebbe troppo difficile".

Su altri siti se ne discute

Gaza, riportata a casa una cagnolina rapita il 7 ottobre. Il soldato: «Mi sono preso cura di lei» - Un anno e mezzo ostaggio a Gaza, dopo essere stata rapita dal kibbutz Nir Oz il 7 ottobre 2023. Un ritrovamento insperato nelle vicinanze del valico di Rafah, nell’estremo sud della Striscia di Gaza, grazie alla brigata israeliana di riservisti Golani. Così Billy, una piccola Cavalier King Charles Spaniel di tre anni e mezzo, è stata riportata in Israele. Ora sarà restituita a Rachel Danzig, la vedova di Alex Danzig che quello stesso 7 ottobre fu preso in ostaggio con la sorella e ucciso dai miliziani di Hamas. 🔗open.online

Il gas oltre 55 euro, ai massimi da ottobre 2023 - Il prezzo del gas sale oltre i 55 euro al megawattora, ai massimi da ottobre 2023. Sull'andamento delle quotazioni pesano l'arrivo di temperature più rigide e la guerra commerciale. I dazi statunitensi "rischiano di irrigidire il mercato", spiegano gli analisti di Bloomberg. Ad Amsterdam le quotazioni sono in rialzo del 3,2% a 55,05 euro al megawattora. Dall'inizio dell'anno si registra un aumento del prezzo del 12,6 per cento. 🔗quotidiano.net

Cantiere di via I Ottobre abbandonato. "Transenne incustodite e degrado, si faccia chiarezza" - Il consigliere comunale di Caserta, Maurizio Del Rosso, ha presentato un’interrogazione ufficiale al Sindaco di Caserta in merito alla situazione critica del cantiere di via I Ottobre, da tempo in condizioni di apparente abbandono. L’area, interessata da lavori di cui non sono noti i dettagli... 🔗casertanews.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sui banchi solo dal 1° ottobre; Giornata della Ricerca di Ateneo (GI-RA) - 1 ottobre 2024; Scuola in Trentino, il 10 settembre si torna sui banchi; Startupper tra i Banchi di Scuola 2023-24. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

"Sui banchi solo dal 1° ottobre" - Alessia Carghini è insegnante di italiano, storia e geografia alla scuola media di Sogliano. "Tenendo presenti le problematiche legate ... 🔗msn.com

Mascherine. Governo proroga obbligo fino a 31 ottobre per ospedali e Rsa. Dal 1 ottobre stop obbligo sui mezzi di trasporto - Confermato invece lo stop all'obbligo sui mezzi di trasporto. TESTO ORDINANZA Dal prossimo 1° ottobre decadrà l'obbligo di indossare le mascherine sui mezzi di trasporto. Ma l'obbligo resterà ... 🔗quotidianosanita.it

Virtus, via Luca Banchi: non si esclude un clamoroso ritorno - Colpo di scena in casa della Virtus Bologna: Luca Banchi ha concluso la sua esperienza come allenatore. Il tecnico maremmano, al termine della partita di Eurolega persa ai supplementari per 88-90 ... 🔗msn.com