Torino i fidanzati uccisi dal vicino e quell’allarme dato al 118 poche ore prima dell’omicidio

Torino. E lui, Longo, non l’avrebbe più rivista. Così giovedì sera, intorno alle 20, ha agito, uccidendo la coppia e togliendosi poi la vita. I parenti e gli amici di Chiara e Simone si chiedono se tutto questo poteva esser evitato. Perché, secondo quanto ricostruito da il Messaggero, quattro ore prima del delitto il killer aveva chiamato l’ambulanza. «Sto male», aveva detto al telefono ai sanitari. Leggi su Open.online Andrea Longo, 34 anni, ha ucciso i vicini di casa Chiara Spatola, 29 anni, e il compagno di lei, Simone Sorrentino, 25 anni. Con un coltello da sub, per poi togliersi la vita. Longo era ossessionato da Chiara, un’attenzione mai corrisposta. Aveva perseguitato la ragazza, aveva esplicitamente invitato lei a lasciare il compagno. I due si sarebbero presto trasferiti. Avrebbero lasciato quella casa a Volvera, comune alle porte di. E lui, Longo, non l’avrebbe più rivista. Così giovedì sera, intorno alle 20, ha agito, uccidendo la coppia e togliendosi poi la vita. I parenti e gli amici di Chiara e Simone si chiedono se tutto questo poteva esser evitato. Perché, secondo quanto ricostruito da il Messaggero, quattro oredel delitto il killer aveva chiamato l’ambulanza. «Sto male», aveva detto al telefono ai sanitari.

