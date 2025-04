Dove vedere l’Italia ai Mondiali di curling misto oggi in tv | orari 27 aprile programma streaming

oggi, domenica 27 aprile, si giocale alle 19:00 Italia-Corea del Sud, terzo match valido per il Round Robin dei Campionati Mondiali 2025 di curling, specialità doppio misto, rassegna in fase di svolgimento in quel di Fredericton (Canada). Nuova sfida per i Campioni Olimpici in carica Stefania Constantini e Amos Mosaner, di nuovo sul ghiaccio a tre anni di distanza dal fantastico oro conquistato a Pechino 2022.Gli azzurri sono reduci da un avvio di competizione iridata d'alto profilo. In occasione del match contro la Finlandia, i nostri portacolori si sono imposti per 3-10, stesso risultato ottenuto anche contro la Germania. La giornata odierna rappresenta quindi un nuovo esame per il binomio, pronto a proseguire a passo spedito il suo cammino.Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di Italia-Corea del Sud, partita valida per i Mondiali 2025 di curling doppio misto.

