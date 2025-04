L’omaggio dei pescatori a San Benedetto

Benedetto ieri mattina, pochi minuti prima dell'inizio dei funerali di Papa Francesco a Roma. Alle 9-45 in punto, le sirene dei pescherecci hanno suonato all'unisono, rompendo il silenzio in un momento di intensa partecipazione collettiva. Il ruggito delle sirene è stato udibile a chilometri di distanza, trasformando l'intera città in un grande abbraccio sonoro. Nel silenzio che avvolgeva il porto, il richiamo dei motori ha vibrato per alcuni minuti, senza interruzioni. Un tributo spontaneo e sentito, capace di commuovere tutti i presenti.Tante persone si sono raccolte lungo la banchina per vivere quell'istante, molti con lo smartphone in mano per catturare immagini e suoni di un momento che resterà nella memoria della città. Era il saluto della marineria sambenedettese, che Papa Francesco aveva sempre avuto nel cuore.

