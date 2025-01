Ilfattoquotidiano.it - RC Auto, oltre un milione e mezzo di italiani vittime di truffa. Ma la metà non denuncia

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nel 20241,5 milioni disono stati vittima di unalegata all’RC, con un danno economico complessivo di 620 milioni di euro. Numeri allarmanti, rivelati da un’indagine commissionata da Facile.it a mUp Research e Norstat, che hanno spinto l’azienda a unire le forze con Consumerismo No Profit per lanciare la campagna “Stop alle truffe – RC”. L’iniziativa, nata nel 2023 per contrastare le frodi nel settore luce e gas, si amplia ora alle assicurazioni, offrendo guide, video e strumenti pratici per aiutare i consumatori a individuare i pericoli e difendersi dai raggiri.Secondo l’indagine, il phishing è il metodo più usato daitori (41,7% dei casi), seguito dai finti call center (27,8%) e dagli SMS fraudolenti (22,2%). Non mancano incontri di persona, con quasi unasu cinque avvenuta tramite contatto diretto.