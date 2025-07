Francesca uccisa dal marito a colpi di martello | è arrivata la sentenza dopo l’orrore

Dopo un atroce delitto che ha sconvolto Cagliari, la giustizia ha finalmente pronunciato la sua sentenza. Igor Sollai, camionista di 43 anni, condannato all'ergastolo e un anno di isolamento diurno per l'uccisione di sua moglie Francesca Deidda, 42 anni, non ha mostrato rimorso. La tragica vicenda, avvenuta il 10 maggio 2023, lascia un segno indelebile nella comunità . Ma quanto può il dolore superare la giustizia?

Ergastolo e un anno di isolamento diurno: è questa la sentenza emessa dalla Corte d’Assise di Cagliari nei confronti di Igor Sollai, il camionista 43enne che ha confessato l’ omicidio della moglie, Francesca Deidda, 42 anni. Nessuna dichiarazione spontanea da parte dell’uomo in aula, che ha ascoltato in silenzio la lettura del verdetto pronunciato dalla presidente Lucia Perra. L’ omicidio risale al 10 maggio 2023, avvenuto all’interno della casa di San Sperate in cui la coppia viveva. In quel giorno, Francesca è stata colpita otto volte alla testa con un martello, mentre era sdraiata sul divano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Francesca uccisa dal marito a colpi di martello: è arrivata la sentenza dopo l’orrore

