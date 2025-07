Moody' s taglia outlook sui rating sovrani globali per i dazi

Moody's ha rivisto da stabile a negativo l'outlook sui rating sovrani globali, evidenziando le crescenti tensioni commerciali e geopolitiche che minacciano la stabilità economica. L'incertezza sulla politica commerciale e l'escalation in Medio Oriente pongono nuovi rischi di volatilità e turbolenze nei mercati. Le stime di crescita per il 2025 sono state inoltre riviste al ribasso per tutte le principali economie, sottolineando la complessità del contesto attuale e l'importanza di monitorare attentamente i segnali di ripresa.

Moody's ha rivisto da stabile a negativo l'outlook sui rating sovrani globali a seguito dell'incertezza sulla politica commerciale e della potenziale revisione del commercio globale mentre la forte escalation in Medio Oriente conferma che " i rischi geopolitici continueranno a influenzare le condizioni del credito sovrano, con la possibilità di volatilità e improvvise turbolenze". Ridotte anche le stime di crescita nel 2025 "per tutte le regioni": l'Europa Occidentale, dove sono state tagliate dello 0,3%, emerge come una delle aree "meno vulnerabili alle incertezze sul commercio" mentre vengono dimezzate, dal 2 all'1%, le previsioni sul pil del Nord America. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Moody's taglia outlook sui rating sovrani globali per i dazi

