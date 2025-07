Il dramma nel dramma dei clochard travolti dal caldo record | Distribuite 3mila bottigliette d’acqua impegno raddoppiato

Milano brucia sotto il sole cocente di luglio, lasciando i clochard in una condizione ancora più vulnerabile. Privati di rifugi e senza aria condizionata, affrontano il caldo estremo come un vero e proprio dramma nel dramma. Per offrire loro un barlume di sollievo, Progetto Arca ha distribuito 3.000 bottigliette d’acqua, raddoppiando l’impegno per tutelare le vite più a rischio. In questo contesto, ogni gesto diventa un atto di solidarietà fondamentale.

Milano, 2 luglio 2025 – Senza una casa dove rifugiarsi. E ovviament e senza ventilatori o aria condizionata. In balìa di Pluto e delle sue ondate di calore. è un dramma nel dramma quello dei clochard di Milano, che si trovano a dover fronteggiare il caldo da bollino rosso degli ultimi giorni senza molti degli “scudi” che permettono a cittadini e turisti di affrontare queste giornate infernali. Al loro fianco c’è Progetto Arca che in questo frangente complesso ha raddoppiato il sostegno ai senzatetto potenziando il proprio intervento a Milano e nelle altre città dove la fondazione è presente con la Cucina mobile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il dramma nel dramma dei clochard travolti dal caldo record: “Distribuite 3mila bottigliette d’acqua, impegno raddoppiato”

