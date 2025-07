Agsm Aim, sottoscritto green bond da 50 mln.

Agsm Aim rafforza il suo impegno verde con una nuova operazione: ha sottoscritto un Green Bond da 50 milioni di euro, consolidando la sua strategia sostenibile. Ma non si ferma qui: ha perfezionato una PGIM Private Shelf Facility da 200 milioni di dollari con Pgim Private Capital, evidenziando la sua attenzione all’innovazione e alla responsabilità ambientale. La prima […]

(Adnkronos) – Agsm Aim prosegue il proprio impegno verso una crescita sostenibile e responsabile, annunciando di aver perfezionato una Pgim Private Shelf Facility per un importo complessivo di 200 milioni di dollari con Pgim Private Capital, la divisione di private capital di Pgim Inc., il business globale di investment management di Prudential Financial. La prima . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com