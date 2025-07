Usa bimba precipita dal ponte di una nave da crociera | il padre si tuffa e la mette in salvo

Un dramma sfiorato al largo della Florida: una bimba cade dal ponte di una nave da crociera, ma il coraggio e l’amore del padre si manifestano immediatamente. Tuffatosi senza esitazione, l’uomo la mette in salvo dopo dieci minuti di lotta contro le correnti. Un gesto eroico che sottolinea il valore della prontezza e della dedizione in momenti di emergenza. La vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale la prontezza nei soccorsi e il legame indissolubile tra genitori e figli.

L'incidente al largo della Florida. Dopo 10 minuti in acqua, i due sono stati recuperati da una barca di soccorso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Usa, bimba precipita dal ponte di una nave da crociera: il padre si tuffa e la mette in salvo

In questa notizia si parla di: bimba - precipita - ponte - nave

Maddaloni, bimba di tre anni precipita dalla finestra di casa: è ricoverata al Santobono - Attimi di terrore a Maddaloni, in provincia di Caserta, dove una bambina di tre anni è precipitata dalla finestra della sua abitazione al primo piano.

Bambina precipita dal quarto ponte di una nave da crociera. Papà, non ci pensa due volte e si tuffa per raggiungerla. L’ha tenuta a galla per oltre venti minuti. Una scena drammatica a cui hanno assistito numerosi passeggeri della nave che hanno ripreso il tut Vai su Facebook

Bimba cade dalla nave da crociera, il padre eroe si tuffa e la tiene a galla: il video del recupero https://notizie.tiscali.it/esteri/articoli/padre_eroe_salva_figlia/… #tiscalinews #1luglio Vai su X

Florida, bimba cade dal ponte di una nave da crociera: il padre si tuffa e la salva; Bimba cade dalla nave da crociera Disney Dream in Florida, il padre si tuffa in mare per salvarla; Bimba cade dalla nave da crociera: il padre si tuffa e la salva.

Florida, bimba cade dal ponte di una nave da crociera: il padre si tuffa e la salva - Leggi ... Come scrive informazione.it

Il video del salvataggio della bimba caduta da una nave da crociera - Bimba cade in mare da nave da crociera verso Fort Lauderdale. Si legge su blitzquotidiano.it