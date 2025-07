LIVE Paolini-Rakhimova Wimbledon 2025 in DIRETTA | pioggia incessante programma in forte ritardo

Lo spettacolo di Wimbledon 2025 tra Paolini e Rakhimova è fortemente rallentato dalla pioggia incessante, con molteplici rinvii e nessuna comunicazione certa sull’orario di ripresa. Gli appassionati devono armarsi di pazienza, perché il torneo si trova in forte ritardo. Restate sintonizzati e cliccate qui per gli aggiornamenti in tempo reale: l’attesa è lunga, ma il tennis è sempre pronto a sorprendere.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.00 Continua a piovere, non ci sono comunicazioni sull’orario del possibile inizio del programma. 13.27 Si continua a rinviare: inizio non prima delle ore 13.45. 13.08 Ulteriore rinvio. Il programma di giornata non inizierà prima delle ore 13.30. 12.10 Il programma non inizierà prima delle ore 13.15. 12.00 La pioggia si è abbattuta su Wimbledon e dunque il programma sarà in ritardo. Bisognerà aspettare che smetta di piovere per incominciare a giocare sul Campo 3. Il programma sarà aperto dal confronto tra la bulgara Tomova e la britannica Kartal, poi a seguire toccherà al match tra il russo Rublev e il sudafricano Harris. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Rakhimova, Wimbledon 2025 in DIRETTA: pioggia incessante, programma in forte ritardo

