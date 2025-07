Meghan ha architettato tutto non è innamorata del principe Harry | ecco cosa pensava davvero la Regina Elisabetta

Meghan Markle ha orchestrato tutto, dall’innamoramento con il Principe Harry alla posizione che ha conquistato a corte. Ma cosa pensava realmente la Regina Elisabetta di questa figura tanto amata e contestata? Con la sua riservatezza, la sovrana non ha mai espresso pubblicamente giudizi; l’unico suo segnale era un semplice sopracciglio alzato. Ora, tra attese e supposizioni, ci chiediamo: “Lo speriamo ma non siamo affatto sicuri che sia…”.

Elisabetta II non ha mai lasciato trapelare una opinione, un giudizio, un pensiero. Il massimo che si poteva trarre dal suo volto era “l’alzarsi del sopracciglio” come massimo segno di sdegno. E con questa riservatezza, per anni, nessuno ha mai saputo quale fosse la sua opinione rispetto all’ingresso a corte del personaggio più controverso dell’ultimo atto del suo lungo regno: Meghan Markle. “Lo speriamo ma non siamo affatto sicuri che sia innamorata. Pensiamo abbia architettato tutto ”: questa è la bomba più recente che è stata lanciata, postuma, da una delle persone più vicine a Elisabetta II che ha condiviso con la sovrana anni di confidenze e assoluta fiducia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Meghan ha architettato tutto, non è innamorata del principe Harry”: ecco cosa pensava davvero la Regina Elisabetta

