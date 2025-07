Matrimonio Bezos gli invitati | Estenuante e stressante

Il matrimonio dei Bezos si è trasformato in un evento tanto atteso quanto controverso, tra critiche e sorrisi forzati. Jeff e Lauren hanno organizzato un matrimonio da sogno a Venezia, ma gli invitati non hanno nascosto il loro affaticamento e lo stress accumulato in tre giorni di festeggiamenti sotto il caldo estivo. Una celebrazione da record, sì, ma anche un esempio di come il lusso possa talvolta tradire le aspettative.

Jeff e Lauren Bezos sono stati anche molto criticati dagli invitati: tre giorni a Venezia, immersi nel caldo. Avere tutto pagato non è bastato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Matrimonio Bezos, gli invitati: “Estenuante e stressante”

Da Jeff Bezos e Lauren Sánchez all'Aman a Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti al Gritti: quali sono i grandi hotel veneziani scelti dagli ospiti del matrimonio vip - Venezia si trasforma nel palcoscenico di un matrimonio da favola con star come Jeff Bezos, Lauren Sánchez, Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti.

