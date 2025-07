Calciomercato Juve | Jonathan David arriva ma il mercato non finisce qui! Si punta dritto anche su quell’obiettivo Gli ultimissimi aggiornamenti

Il calciomercato della Juventus si infiamma con l’arrivo di Jonathan David, un colpo strategico sotto la guida di Damien Comolli. Ma la sessione estiva non si ferma qui: i bianconeri puntano dritti a nuovi obiettivi, tra conferme e vecchi desideri, per rafforzare ulteriormente l’attacco. La squadra è pronta a sorprendere: scopriamo insieme gli ultimissimi aggiornamenti e le prossime mosse di una Juventus sempre più determinata a vincere.

Calciomercato Juve: dopo l’arrivo di David ci sono altri due obiettivi per l’attacco: si tratta di una conferma e di un vecchio pallino. La Juventus ha praticamente definito la sua prima operazione sotto la guida di Damien Comolli: Jonathan David è pronto a vestire la maglia bianconera. L’attaccante canadese, che arriva per rinforzare il reparto offensivo, rappresenta un acquisto importante per il futuro del club. Tuttavia, l’operazione non si ferma qui. Nonostante la squadra si stia godendo un po’ di riposo dopo l’eliminazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club, il direttore generale bianconero sta lavorando intensamente su più fronti per continuare a rinforzare il gruppo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: Jonathan David arriva, ma il mercato non finisce qui! Si punta dritto anche su quell’obiettivo. Gli ultimissimi aggiornamenti

