Fedez la confessione su Leone e Vittoria dopo l’addio da Chiara Ferragni | Cosa sanno

Fedez torna a raccontarsi, senza filtri, in un video pubblicato da Gabriele Vagnato che lo ha seguito per 24 ore documentando non solo la quotidianità del rapper, ma anche i pensieri più intimi di un uomo che sta attraversando una fase cruciale della propria vita. Non più solo l’artista dai record di streaming o il personaggio pubblico che fa discutere, ma un padre, un ex marito, un trentenne che ammette con disarmante lucidità di aver toccato il fondo e di star provando, pezzo dopo pezzo, a ricostruirsi. Durante la giornata trascorsa con il creator – diventato celebre per il suo approccio ironico ma empatico – Fedez ha accettato di toccare argomenti delicati, partendo dalle false voci su un flirt con la cantante Clara, che ha categoricamente smentito, fino ad arrivare alla ferita ancora aperta del divorzio da Chiara Ferragni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it