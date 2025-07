Miley Cyrus | Something Beautiful il trailer del film di Disney+

Scopri il nuovo emozionante trailer di "Miley Cyrus: Something Beautiful", il film che svela i retroscena dell’ultimo album della star. In arrivo in streaming su Disney+ il 30 luglio, questa pellicola catturerà l’anima dei fan e non solo, offrendo uno sguardo intimo e ispirante sulla carriera di Miley Cyrus. Preparati a vivere un’esperienza unica, piena di musica, emozioni e storytelling coinvolgente. Non perderti questa straordinaria avventura cinematografica!

Il trailer di Miley Cyrus: Something Beautiful, il film che accompagna l’ultimo album di Miley Cyrus, presto disponibile su Disney+. Miley Cyrus: Something Beautifu l, il film che accompagna l’ultimo album di Miley Cyrus, sarà disponibile in streaming il 30 luglio su Disney+ in Italia. Dopo essere stata premiata come Disney Legend, Miley continua il suo rapporto di lunga data con Disney, collaborando ancora una volta per Miley Cyrus: Something Beautiful, un’opera pop unica nel suo genere e creativa, con tredici nuove canzoni originali tratte dal visual album Something Beautiful. Il film è prodotto da Miley Cyrus, XYZ Films e Panos Cosmatos in collaborazione con Sony Music Vision, Columbia Records e Live Nation, ed è diretto da Miley Cyrus, Jacob Bixenman, Brendan Walter, con la fotografia di Benoît Debie. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Miley Cyrus: Something Beautiful, il trailer del film di Disney+

