Incidenti stradali arriva la constatazione amichevole smart | come funziona il nuovo modulo digitale attivo già da luglio

L'innovazione nel mondo delle assicurazioni arriva con il nuovo modulo digitale Gi224, attivo dall’1 luglio 2025. Addio alle scartoffie e alle compilazioni in penna: ora la constatazione amichevole può essere gestita in modo smart e immediato. Questa rivoluzione non solo semplifica le procedure, ma promette anche di ridurre le frodi e alleggerire il lavoro dei periti, rendendo più veloci e sicure le pratiche di incidente stradale.

Il cofano delle auto può tirare un breve sospiro di sollievo: non servirà più come tavolino improvvisato per compilare le constatazioni amichevoli. Dall’1 luglio 2025 è attivo il modulo Cai digitale, che permette di svolgere la pratica in maniera completamente smart e anche in assenza di penna. Una modalità tutta nuova che, secondo le compagnie assicurative, potrebbe ridurre le frodi e facilitare il lavoro dei periti, che si vedrebbero immediatamente recapitare le fotografie del sinistro da analizzare. Come usare la constatazione amichevole digitale. Il modulo cartaceo in realtà non andrà in pensione. 🔗 Leggi su Open.online

