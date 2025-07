Fratellini aggrediti dal rottweiler il testimone | La nonna non riusciva a staccarlo da loro

Nella tranquilla frazione di Lavinio, un pomeriggio di luglio si è trasformato in un incubo quando due fratellini sono stati aggrediti da un rottweiler nel giardino dei nonni. La scena, tremenda e improvvisa, ha sconvolto l’intera comunità, ma grazie all’eroico intervento della nonna, che non riusciva a staccare i piccoli dal morso dell’animale, il peggio è stato evitato. I bambini, trasportati d’urgenza in ospedale, stanno ora affrontando le conseguenze di quell’attacco spaventoso.

Nella tranquilla frazione di Lavinio, località balneare del litorale laziale, si è consumata una scena di terrore che ha sconvolto la comunità. Due bambini sono stati aggrediti da un rottweiler all’interno del giardino della villetta dei nonni, nel primo pomeriggio di martedì 1 luglio. L’episodio si è trasformato in un dramma che solo l’intervento tempestivo della nonna ha impedito si tramutasse in tragedia. I piccoli, trasportati d’urgenza all’ospedale Bambino Gesù, sono ora fuori pericolo, anche se uno di loro versa ancora in gravi condizioni. A raccontare quanto accaduto è stato Arakati, un operaio che si trovava nelle vicinanze al momento dell’aggressione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

