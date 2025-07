Atletica Fabbri e Sibilio ripartono dalla Diamond League | avventura a Eugene contro big di lusso

L’atletica italiana si prepara a brillare nuovamente sulla scena mondiale con Leonardo Fabbri e Alessandro Sibilio che ripartono dalla Diamond League, il massimo circuito internazionale. A Eugene, negli Stati Uniti, i nostri talenti affronteranno grandi campioni in una sfida emozionante che promette spettacolo e sorprese. Dopo il successo agli Europei, i due sprinter sono pronti a lasciare il segno: l’avventura è appena cominciata, e il meglio deve ancora venire.

Leonardo Fabbri e Alessandro Sibilio saranno gli italiani in gara in occasione della nona tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica che per l’occasione sbarcherà a Eugene (USA) nella serata di sabato 5 luglio. Il toscano è reduce dalla vittoria nella gara di getto del peso agli Europei a squadre ed è il detentore della miglior prestazione mondiale stagionale (22.31 metri toccati poche settimane fa a Lucca), proverà ad andare oltre la fettuccia dell’eccellenza fronteggiando alcuni degLi avversari migliori in circolazione come i padroni di casa Joe Kovacs (21. 🔗 Leggi su Oasport.it