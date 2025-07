San Siro cessione entro il 31 luglio | oggi vertice tra Milan Inter e Sala

San Siro, simbolo storico di Milano, si prepara a cambiare volto. Oggi, Milan, Inter e il sindaco Sala si riuniscono in un vertice cruciale per accelerare la cessione dello stadio entro il 31 luglio. Un incontro che potrebbe segnare una svolta importante per il futuro sportivo e urbanistico della cittĂ , con un obiettivo chiaro: trasformare e rinvigorire il cuore meneghino. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti su questa sfida decisiva.

San Siro, oggi Milan, Inter e sindaco Sala si incontrano per discutere il futuro dello stadio con l'obiettivo di velocizzare i tempi.

San Siro Inter, è gara tra 4 studi per il progetto del nuovo stadio col Milan: il prezzo e i tempi - La corsa per il nuovo stadio di San Siro, che ospiterà sia l'Inter che il Milan, è ufficialmente iniziata.

Vertice Sala–RedBird–Oaktree sul futuro di San Siro: il Comune vuole Milan e Inter nella società acquirente. Valore stimato: 197 mln. Stop ai progetti alternativi (San Donato e Rozzano). ? Scadenza trattativa: 31 luglio. [via @CalcioFinanza] #SanSiro Vai su X

Mentre le trattative con il Comune proseguono, le squadre di Inter e Milan avrebbero scelto a chi rivolgersi per il nuovo stadio di Milano che sostituirĂ San Siro nel 2030 ? Vai su Facebook

San Siro, vertice tra Sala, Inter e Milan: la cessione entro il 31 luglio - L’incontro è stato organizzato con l’obiettivo di dare una scossa alla trattativa sulla vendita dello stadio e delle sue aree circostanti. Da calcioefinanza.it

Qual è il futuro di San Siro? - Il sindaco Beppe Sala di Milano incontra Inter e Milan per risolvere le questioni legate allo stadio, in vista di un accordo cruciale entro la fine di luglio. Riporta msn.com