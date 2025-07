Corriere dello Sport – Lazio ufficiale la cessione di Tchaouna al Burnley | il comunicato del club

Lazio e Tchaouna: un addio deciso che scuote il mercato. Dopo l’esperienza con la Francia U21 e le prestazioni promettenti, l’attaccante classe 2003 vola in Premier League, approdando al Burnley. Un trasferimento che segna una svolta importante nella carriera del giovane talento e apre nuove sfide per il club biancoceleste. La cessione di Tchaouna è solo l’inizio di un’estate movimentata, ricca di sorprese e nuovi orizzonti.

2025-07-02 13:35:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: ROMA – Nuova avventura in Premier League per Loum Tchaouna, attaccante classe 2003 (reduce dall’Europeo U21 disputato con la maglia della Francia) di cui la Lazio ha ufficializzato la cessione al Burnley, club neopromosso nel massimo campionato inglese. Tchaouna al Burnley: la nota della Lazio. Questa la nota con cui la Lazio “comunica di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Loum Tchaouna al Burnley Football Club. La Società ringrazia Loum per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori fortune, umane e sportive, per questa nuova avventura in Premier League”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Lazio, ufficiale la cessione di Tchaouna al Burnley: il comunicato del club

