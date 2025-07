Regno del pianeta delle scimmie | trama cast e finale del film su Sky Cinema Uno

Nel cuore di un futuro devastato, “Il regno del pianeta delle scimmie” ci trasporta in un mondo in cui la lotta per il potere tra umani e scimmie raggiunge nuove vette di intensità. Diretto da Wes Ball, questo capitolo promette emozioni forti, colpi di scena e un finale che lascerà senza fiato. Su Sky Cinema Uno, preparatevi a scoprire come si concluderà questa epica saga di sopravvivenza e rivalsa.

Il cinema di fantascienza continua a espandersi con nuovi capitoli che approfondiscono le storie delle scimmie e degli umani. Tra le produzioni più attese del 2024, spicca “Il regno del pianeta delle scimmie”, diretto da Wes Ball. Questo film rappresenta il quarto episodio della saga reboot e il decimo dell’intero franchise iniziato nel 1968. Con una durata di circa 145 minuti, la pellicola propone un’epica narrazione ambientata tre secoli dopo la morte di Cesare, il leader leggendario delle scimmie. La produzione si distingue per la cura nei dettagli e per l’utilizzo di scenari suggestivi, offrendo ai fan un nuovo capitolo ricco di azione e colpi di scena. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Regno del pianeta delle scimmie: trama, cast e finale del film su Sky Cinema Uno

In questa notizia si parla di: scimmie - regno - pianeta - film

Guida TV Sky Cinema e NOW: Il regno del pianeta delle scimmie, Mercoledi 2 Luglio 2025 - Se sei un appassionato di cinema e desideri vivere una serata indimenticabile, mercoledì 2 luglio 2025 su Sky Cinema e NOW ti aspettano grandi emozioni.

A Luglio su #Sky e #Now #SKYCINEMA Mer 2 LUG - CINEMA UNO: IL REGNO DEL PIANETA DELLE SCIMMIE Ven 4 LUG - CINEMA DUE: TARTARUGHE ALL'INFINITO Lun 7 LUG - CINEMA UNO: #JOKER: FOLIE A' DEUX Gio 10 LUG - CINEMA UNO: T Vai su Facebook

Guida TV Sky Cinema e NOW: Il regno del pianeta delle scimmie, Mercoledi 2 Luglio 2025; Il Regno del Pianeta delle Scimmie, su Sky la nuova trilogia; Il Regno del Pianeta delle Scimmie: un nuovo capitolo tra avventura e rivoluzione visiva.

Stasera in tv mercoledì 2 luglio: Il regno del pianeta delle scimmie - Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 2 luglio. Da 2anews.it

Il Regno del Pianeta delle Scimmie, su Sky la nuova trilogia - Arriva sul piccolo schermo il film pensato come primo capitolo di una nuova trilogia, ambientato anni dopo gli eventi di The War – Il pianeta delle scimmie del 2017 ... Scrive avmagazine.it