Caso Alessia Pifferi accolta la richiesta di proroga per il deposito della perizia psichiatrica

La caso Alessia Pifferi fa nuovamente parlare di sé: la Corte di assise di appello di Milano ha accolto la richiesta di proroga per il deposito della perizia psichiatrica, spostando a due mesi il termine per l’elaborato. Un nuovo passo che potrebbe influire sulle sorti del processo e sul destino di questa donna, condannata all’ergastolo per un episodio che ha scosso l’Italia intera. La situazione si arricchisce di nuovi dettagli da seguire attentamente.

La Corte di assise di appello di Milano ha accolto la richiesta di proroga dei periti e ha fissato tra due mesi il nuovo termine per la perizia psichiatrica di Alessia Pifferi, la 39enne condannata in primo grado all’ergastolo dopo aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi nel luglio 2022. Gli esperti, nominati lo scorso febbraio nel corso del processo di secondo grado e incaricati di depositare un elaborato entro fine giugno, saranno quindi sentiti in aula il 24 settembre, mentre la sentenza potrebbe essere pronunciata il prossimo 22 ottobre. Obiettivo dei periti, e dei giudici di secondo grado, è far luce su un eventuale “ disturbo cognitivo ” di cui potrebbe soffrire la donna, come ha sempre sostenuto la difesa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caso Alessia Pifferi, accolta la richiesta di proroga per il deposito della perizia psichiatrica

In questa notizia si parla di: alessia - pifferi - richiesta - proroga

Spinelli, artista delle aule giudiziarie: "Da Alessia Pifferi a Impagnatiello. Cronaca gentile con carta e matite" - Andrea Spinelli, artista delle aule giudiziarie, cattura l’essenza dei processi milanesi, tra cronaca e arte.

++++++UDIENZA ALESSIA PIFFERI+++++ Alessia Pifferi era presente in aula alla seconda udienza del processo d’Appello a Milano, accusata di aver ucciso la figlia Diana di 18 mesi, dopo la condanna all’ergastolo in primo grado, si attende il verdetto dei pe Vai su Facebook

Caso Alessia Pifferi, accolta la richiesta di proroga per il deposito della perizia psichiatrica; Alessia Pifferi, i consulenti chiedono altri 60 giorni per il deposito della perizia psichiatrica; Alessia Pifferi, giudici di Milano: altri due mesi per la perizia psichiatrica.

Processo Pifferi, arriva la proroga per la perizia psichiatrica - I tre esperti nominati dal tribunale avranno tempo fino al 27 agosto per presentare la loro relazione, che dirà se la donna è capace di intendere e di volere ... Scrive rainews.it

Alessia Pifferi, giudici di Milano: altri due mesi per la perizia psichiatrica - Altri due mesi per stabilire se Alessia Pifferi, condannata in primo grado all'ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlia di 18 mesi, fosse capace di intendere e volere. Riporta msn.com