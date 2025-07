Graduatorie d’istituto docenti di Trento | scioglimento riserva laureandi SFP e idoneità lingua entro il 31 luglio

Se sei un laureando in Scienze della Formazione Primaria con specializzazione in lingua inglese o tedesco e aspiri a inserirti nelle graduatorie d'istituto di Trento, questa è la tua occasione! L'Ufficio scolastico ha aperto lo scioglimento della riserva per chi ha già conseguito il titolo e l'idoneità linguistica entro il 31 luglio. Non perdere tempo: scopri tutti i dettagli e come procedere per assicurarti un posto nel prossimo triennio scolastico.

Con riferimento alle graduatorie di istituto per il personale docente relative al triennio 20242027, l'Ufficio scolastico di Trento ha pubblicato l'avviso rivolto agli aspiranti inseriti con riserva. In particolare, l'avviso riguarda i laureandi in Scienze della Formazione Primaria, indirizzo posto comune e lingua straniera inglese eo tedesco, che abbiano conseguito il titolo di studio e l'idoneità linguistica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: graduatorie - istituto - trento - riserva

Graduatorie provinciali e d’istituto Bolzano: scioglimento riserva entro il 25 luglio - Il Sovrintendente scolastico della Provincia di Bolzano ha annunciato, con circolare n. 433905 del 19 maggio 2025, che gli insegnanti con riserva nelle graduatorie provinciali e d'istituto devono sciogliere la riserva entro il 25 luglio 2025 per ottenere l'inclusione a pieno titolo.

Graduatorie d'istituto docenti di Trento: scioglimento riserva laureandi SFP e idoneità lingua entro il 31 luglio; Riserva CIAD, quando e come scioglierla: cosa c’è da sapere; Graduatorie ATA 24 mesi: riserva posti, documentazione, valutazione servizio con contratto al 30 giugno. RISPOSTE AI QUESITI.

Graduatorie d’istituto docenti di Trento: scioglimento riserva laureandi SFP e idoneità lingua entro il 31 luglio - Con riferimento alle graduatorie di istituto per il personale docente relative al triennio 2024/2027, l'Ufficio scolastico di Trento ... Riporta orizzontescuola.it

Aggiornamento graduatorie d'istituto Docenti Trento 2024 - TiConsiglio - Dall'11 aprile al 13 maggio è possibile fare domanda per l'aggiornamento delle graduatorie d'istituto docenti della provincia di Trento valide per il triennio 2024- Scrive ticonsiglio.com