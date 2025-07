Colleferro È stato denunciato dai Carabinieri il 20enne albanese presunto autore dell’aggressione avvenuta nella notte del 1° Giugno nell’area della movida

Nella vivace cornice della movida di Colleferro, le forze dell'ordine hanno agito prontamente dopo una violenta aggressione avvenuta nella notte del 1° giugno. I Carabinieri, con determinazione, hanno individuato e denunciato il presunto autore, un 20enne albanese, portando così un po’ di giustizia in una serata che avrebbe potuto finire in tragedia. La sicurezza dei cittadini resta la priorità, e questa vicenda ne è la prova.

COLLEFERRO – I militari della Stazione Carabinieri di Colleferro, al termine di attività investigativa intrapresa a seguito della violenta aggressione

